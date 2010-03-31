Большой, воздушный и вкусный пирог «Графиня Вишенка»

|Ингредиенты
|4 шт.
|2 стакана
|1 стакан
|1 стакан
|4 стакана
|10 г.
|
вишня (без косточек)
|1 стакан
|Посыпка:
|100 г.
|100 г.
|200 г.
|Ингредиенты
|
яйца куриные
|4 шт.
|
сахар
|2 стакана
|
масло растительное
|1 стакан
|
вода газированная
|1 стакан
|
мука
|4 стакана
|
разрыхлитель теста
|10 г.
|
вишня (без косточек)
|1 стакан
|Посыпка:
|
масло сливочное
|100 г.
|
сахар
|100 г.
|
мука
|200 г.
Закончить мартовский кулинарный месяц хочу вкусненьким, сладеньким и ароматным рецептом))!
Данный пирог- просто палочка-выручалочка! Замешивается быстро, без каких-либо нюансов, в начинку можно использовать вместо вишен любые фрукты/ягоды — всё равно будет вкусно и с каждой начинкой по-своему оригинально!
Вот такой рыхлый и аппетитный пирог в разрезе.
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OlenaU
Al_raune
OlenaU
Yurec
Al_raune
Masha
Medunya
кстати, от цвета добавляемого газированного напитка зависит и цвет теста- не рекомендую добавлять тёмные газировки!
Al_raune
Ну что могу сказать… СПАСИБО ОГРОМНОЕ! ЗА РЕЦЕПТ .Очень вкусно, очень просто, очень красиво.Семья оценила на 100%.Я в полном восторге
У меня не было вишни (у нас вишня дорогая, её на пироги не тратят) так я вместо нее использовала вишнёвый джем.Обваляла его маленькими кусочками в муке, сделала шарики, надыркала тесто и положила в него «вишенки».Получилось очень хорошо.
ещё раз спасибо вам за рецепт
Gali