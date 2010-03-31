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Большой, воздушный и вкусный пирог "Графиня Вишенка"
Большой, воздушный и вкусный пирог "Графиня Вишенка"
Переводы рецепта
Ингредиенты
Ингредиенты
яйца куриные
4 шт.
сахар
2 стакана
масло растительное
1 стакан
вода газированная
1 стакан
мука
4 стакана
разрыхлитель теста
10 г.
вишня (без косточек)
1 стакан
Посыпка:
масло сливочное
100 г.
сахар
100 г.
мука
200 г.
Ингредиенты
яйца куриные
4 шт.
сахар
2 стакана
масло растительное
1 стакан
вода газированная
1 стакан
мука
4 стакана
разрыхлитель теста
10 г.
вишня (без косточек)
 1 стакан
Посыпка:
масло сливочное
100 г.
сахар
100 г.
мука
200 г.

Закончить мартовский кулинарный месяц хочу вкусненьким, сладеньким и ароматным рецептом))!
Данный пирог- просто палочка-выручалочка! Замешивается быстро, без каких-либо нюансов, в начинку можно использовать вместо вишен любые фрукты/ягоды — всё равно будет вкусно и с каждой начинкой по-своему оригинально!
Вот такой рыхлый и аппетитный пирог в разрезе.
Большой, воздушный и вкусный пирог «Графиня Вишенка»

Приготовление:
Яйца надо взбить с сахаром до пены. Добавить растительное масло, минералку и перемешать. Затем добавить муку и разрыхлитель.
Перемешать и выложить на противень.
На тесто выложить вишни, насыпать присыпку. Печь при температуре 200 градусов 10 минут, затем скрутить до 180 и допекать ещё минут 15-20.

Присыпка:
Муку, сахар и маргарин смешать в крошку.
Так должен выглядеть пирог сверху в готовом состоянии.
Большой, воздушный и вкусный пирог «Графиня Вишенка»
Обязательно приготовьте, и порадуйте результатом
И, конечно же, приятного аппетита!

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Комментарии (9)
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Классный и легкий пирог!
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OlenaU

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Спасибо, Леночка))Это действительно так, ты как ценитель выпечки меня понимаешь
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Al_raune

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Спасибо за комплиман )
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OlenaU

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Пиріг — симпатяжка.
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Yurec

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спасибки!
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Al_raune

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Люблю такі пироги з штрейзелем, смакота.
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Masha

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Смачнюсінький!
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Medunya

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Masha,Medunya, спасибки)
кстати, от цвета добавляемого газированного напитка зависит и цвет теста- не рекомендую добавлять тёмные газировки!
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Al_raune

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Увидела ваш пирог и он так понравился что сразу побежала его печь.
Ну что могу сказать… СПАСИБО ОГРОМНОЕ! ЗА РЕЦЕПТ .Очень вкусно, очень просто, очень красиво.Семья оценила на 100%.Я в полном восторге
У меня не было вишни (у нас вишня дорогая, её на пироги не тратят) так я вместо нее использовала вишнёвый джем.Обваляла его маленькими кусочками в муке, сделала шарики, надыркала тесто и положила в него «вишенки».Получилось очень хорошо.
ещё раз спасибо вам за рецепт
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Gali


Рецепты, Пироги, Большой, воздушный и вкусный пирог "Графиня Вишенка"